В Вашингтоне готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в январе

“Мы заявили, как публично, так и правительству России, что готовы встретиться в начале января. Мы еще не назначили дату и место проведения этих переговоров”, – сказал он.

На переговорах США предметно ответят на предложения РФ, добавил чиновник.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

Президент России Владимир Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции он выразил надежду, что возможный в начале января старт переговоров между США и РФ по “гарантиям безопасности” позволил бы сторонам двигаться вперед в этом вопросе, писало ТАСС.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, некоторые из предложений России в проектах договоров о “гарантиях безопасности” “явно неприемлемы”. США не примут часть требований России, в частности – по НАТО, подчеркнули в Белом доме.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин 23 декабря заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

По мнению генсека Альянса, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о “гарантиях безопасности” Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте “безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата” по урегулированию конфликта на Донбассе.

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