 

О безопасности Украины – только с участием Украины. Кулеба пообщался с Боррелем

23.12.2021, 23:52, Новости дня
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“Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема – ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом при участии ЕС”, – написал глава украинского МИД.

Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 23, 2021

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

23 декабря Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в очередной раз заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявления Путина, касающиеся Альянса, заявил, что любая европейская страна может стать членом НАТО и организация никогда не давала обещаний не расширяться. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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