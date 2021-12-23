 

Джуканович заразился COVID-19

23.12.2021, 23:38, Новости дня
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Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо, сообщила его пресс-служба.

Указывается, что у Джукановича «слабовыраженные симптомы», он на самоизоляции, но продолжит «исполнять свои обязанности». Днем Джуканович отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Встреча была отменена, так как выяснилось, что Джуканович контактировал с больным COVID-19, передает РИА «Новости».

Весной СМИ сообщали, что Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.



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