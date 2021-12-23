Суд арестовал осужденного бывшего схиигумена Сергия по новому делу

Басманный суд Москвы арестовал ранее осужденного по трем статьям УК РФ бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, рассказали в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Романову меру пресечения в виде заключения под стражу по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», – цитируете пресс-службу ТАСС.

Адвокат Светлана Герасимова пояснила, что «арест означает, что его не этапируют в колонию даже после вступления приговора по старому делу в силу. Он останется в СИЗО-4 до конца рассмотрения второго дела».

Напомним, суд счел виновным экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права свободу вероисповедания.

Бывший схиигумен был задержан в декабре 2020 года. Романов проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса. Его лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря монахиня Варвара вместе сестрами покинула обитель, отказавшись разделить позицию Романова.