Fox News – «что-то пошло не так» — Siri помешала сенатору Крузу критиковать ИТ-гигантов

В интервью Fox News сенатор от Техаса Тед Круз назвал крупные технологические компании «самой большой угрозой» для свободы слова и выборов в США. После этого в его телефоне автоматически сработал голосовой помощник Siri. Политик иронично предположил, что таким образом ИТ-гиганты отреагировали на его слова.

ТЕД КРУЗ, сенатор от штата Техас: Что ж, к сожалению, ИТ-гиганты — это, на мой взгляд, самая большая угроза свободе слова, а также свободным и справедливым выборам в Америке. ИТ-гиганты придерживаются крайне левой идеологии. Они не просто демократы. Они левее Демократической партии и пытаются оттеснить Демократическую партию влево. И знаете… послушайте, я человек, который верит в свободу слова…

SIRI, голосовой помощник в телефоне Круза: Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку.

ТЕД КРУЗ: Что же, ИТ-гиганты негодуют. Siri только что сказала: «Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку».

ЖУРНАЛИСТ: (Смеётся.) А это была вторая попытка?

ТЕД КРУЗ: Нет, нет. На самом деле я очень рад, что Siri злится. Прости, Siri.

Послушайте, я верю в свободу слова, в том числе для людей, которые со мной не согласны. Первая поправка даёт вам полное право критиковать меня, оскорблять меня, оспаривать любую точку зрения, если вы этого захотите. Левые больше не верят в свободу слова. Демократы не верят в свободу слова.

Когда мы проводим слушания — я председательствовал на многих из них — по цензуре ИТ-гигантов, появляются демократы. Сначала они говорят: никакой цензуры нет, просто потому, что её нет. Но затем в определённой мере они вовлекаются и заявляют, что необходимо больше цензуры.

Я думаю, ИТ-гиганты привели демократов в ярость: «Как, чёрт возьми, Дональд Трамп был избран в 2016 году? Как вы позволили консерваторам высказаться с помощью ИТ-гигантов?» И почти единодушный призыв демократов звучит так: «Нужно больше цензурировать и замалчивать каждую точку зрения, с которой мы не согласны».

Они называют дезинформацией всё, что выпускает Fox News. Это дезинформация. Между прочим, Джиджи Сон, которую Байден назначил председателем Федеральной комиссии по связи, называет Fox News «дезинформацией». Когда они говорят о дезинформации, в действительности они подразумевают: «Мы с этим не согласны, пусть замолчат».

Экстремизм. Под экстремизмом они подразумевают каждого республиканца в Америке. Это то, что они называют экстремизмом. Вы знаете, они, вероятно, считают экстремизмом (поведение сенатора-демократа, который блокирует инициативы Байдена. — ИноТВ) Джо Манчина. Я имею в виду, они подразумевают под этим термином всех, кроме крайне левых.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2021 года.