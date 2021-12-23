Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть

Врачи оценивают состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе Прокудино, как крайне тяжелое, она пережила клиническую смерть, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Загородняя сообщила в Instagram, что состояние девочки «крайне тяжелое», накануне она «перенесла клиническую смерть», врачам скорой помощи детской областной больницы удалось ее спасти».

«Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку», – добавила она.

Омбудсмен направляется в Прокудино – «будем разбираться в причинах, я на связи с московским аппаратом уполномоченной по правам ребенка при президенте».

Мать девочки и ее брата, найденного рядом уже мертвым, задержали, проводятся следственные действия, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

«Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки. Информация о ее смерти, появившаяся в нескольких информагентствах, не соответствует действительности», – подчеркнули там.

Вместе с тем стали известны детали произошедшего: по версии следствия, утром в день трагедии мать разозлилась на детей и, предположительно, душила обоих шарфом, пока те не перестали сопротивляться. Посчитав, что сын и дочь мертвы, подозреваемая спрятала их тела в овраге. В школу она сообщила, что ее старший сын не придет на уроки, а после попыталась скрыться, передает «Пятый канал».

Оперативники задержали женщину в городе Энгельс. Против нее возбудили уголовное дело. Ей вменяют статьи «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Известно, что 43-летняя мать о пропаже детей в полицию она не сообщила. Она воспитывала детей в одиночку, на учете в органах опеки и в полиции семья не состояла. По некоторым данным, она имеет психическое заболевание.