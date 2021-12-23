 

“Сразу сказала, что не вижу в этом успеха”. Тина Кароль заявила, что Иванна Онуфрийчук стала ведущей “Танцев” на “коммерческой основе”

23.12.2021, 11:03, Новости дня
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“Отвечу в первый раз. В этом году мы договаривались с “Танцами” вести шоу, ударили по рукам, а за неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело, – заявила артистка. – Мое правил– если я принимаю участие в проекте, он должен быть суперуспешным, потому что я в него вкладываю всю свою энергию и весь свой талант”.

Комментируя слова новой ведущей шоу Иванны Онуфрийчук о том, что та получила предложение от продюсера проекта Владимира Завадюка из-за того, что отношения с певицей оказались под вопросом, Тина Кароль заявила, что на проекте “внутри коллектива происходят мелкие интриги”. 

“Когда со мной сначала утвердили ведение “Танцев”, а потом я вижу, что на коммерческой основе приводят ведущую –  это тоже внутренняя, кулуарная игра. Я свободный человек и могу сказать открыто как есть. Многие думали, что я на контракте у “1+1″. Нет. Каждый раз мы договаривались вновь и вновь. Мне непросто дался мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль”, – резюмировала артистка.

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября, проект завершился 28 ноября. Ведущими шоу были Онуфрийчук и Горбунов, который ведет проект с первого сезона. Ранее партнершей Горбунова была Тина Кароль. Свой уход из проекта она долгое время не прокомментировала. 

3 сентября Завадюк, реагируя на замену ведущей, поблагодарил певицу за сотрудничество, а позже отметил, что уход Тины Кароль из шоу не связан с возможным ухудшением отношений.

Онуфрийчук говорила, что предложение Завадюка стать ведущей шоу вместо Тины Кароль получила в том числе и потому, что “неплохо себя зарекомендовала как ведущая балкона в прошлых сезонах”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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