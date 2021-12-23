Поклонская заявила, что в ее дом в Крыму проник “незваный гость из Украины”, а полиция отпустила его

Она опубликовала видео, на нем видно, что мужчина перепрыгнул через ворота, поднялся по ступенькам к дому и некоторое время стоял перед ним, размахивая каким-то предметом.

“Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный гость из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме”, – написала Поклонская.

Когда произошел инцидент, она не сообщила.

“Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего “гостя” отправили обратно в Украину. Наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного”, – заявила экс-депутат Госдумы.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили “прокурором” полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку “Единой России”. В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.

7 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд разрешил задержание Поклонской, удовлетворив ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание.

—