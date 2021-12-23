Полиция задержала арендатора базы отдыха в Винницкой области, где во время пожара погибла девушка

Арендатор находится в изоляторе временного содержания.

Следствие готовит материалы для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. За нарушение требований пожарной безопасности арендатору грозит до восьми лет лишения свободы.

Во время пожара погибла 21-летняя уроженка Крыма, которая в последнее время жила и работала на территории комплекса “Батерфляй”. Об этом сообщило Общественное.

“Она выпрыгнула из окна на шестом этаже, спасаясь от пожара. От полученных травм она скончалась на месте”, – сказала журналистам пресс-секретарь Нацполиции региона Анна Олийнык.

Обещественное узнало, что состояние двух пострадавших во время пожара, тяжелое. Они находятся в реанимации Винницкой больницы скорой помощи.

“Состояние мужчины крайне тяжелое, он прооперирован, находится в реанимационном отделении, на искусственной вентиляции легких. У женщины состояние стабильно тяжелое, у нее повреждение лица, черепно-мозговая травма и до 40 % процентов ожогов первой–второй степени. Угрозы жизни нет, – рассказал директор больницы Богдан Трохименко.

Контекст:

Пожар начался в ночь на 22 декабря на шестом этаже отеля на территории базы отдыха.

По данным полиции, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. “От полученных повреждений девушка погибла. Информация относительно нее устанавливается. Еще два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина – госпитализированы в больницу”, – объяснили в полиции.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляла 900 м². НПУ уточнила, что было эвакуировано 60 человек, 54 из них – дети.

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