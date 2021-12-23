Экспорт вооружений США сократился на 21%

В 2021 финансовом году произошло сокращение объемов экспорта американских вооружений, экспорт снизился примерно на 21%, следует из данных госдепартамента США.

Объем экспорта упал до 138 млрд долларов. Так, Госдеп одобрил межправительственные контракты на 34,81 млрд долларов, сумма контрактов в частном секторе составила 103,4 млрд долларов (в 2020 году – 50,78 млрд долларов и 124,3 млрд долларов соответственно), передает ТАСС.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что администрация президента США Джо Байдена при экспорте вооружений будет больше внимание уделять вопросу соблюдения прав человека государствами-покупателями.