Львовские депутаты направили Зеленскому обращение о переименовании РФ

Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Российскую Федерацию в «Московию», информирует пресс-служба облсовета.

«Во время сессионного заседания Львовского областного совета депутаты голосованием поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо РФ и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ, соответственно, использовать «московиты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее фракция «Самопомощь» во Львовском областном совете предложила отправить на рассмотрение президенту предложение относительно «восстановления исторической справедливости» и переименования РФ в «Московию».

Отмечалось, что соседняя страна несколько сотен лет незаконно пользуется украденным государственным и географическим названием «Россия».

«На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII веков не отражена такая страна, как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария», – говорится в тексте обращения.