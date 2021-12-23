 

Вооруженные мужчины отобрали у конгрессвумен в США телефоны и угнали машину

23.12.2021, 3:46, Новости дня
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У конгрессвумен США Мэри Скэнлон в Филадельфии угнали автомобиль, преступники угрожали ей оружием, сообщили в ее офисе.

Преступление произошло около 14.45 по местному времени (22.45 мск). Неизвестные угнали машину Скэнлон «под угрозой применения оружия в парке Рузвельта». Скэнлон «физически не пострадала». Она поблагодарила полицию за быструю реакцию, передает РИА «Новости».

Philadelphia Inquirer пишет, что двое вооруженных мужчин подошли к Скэнлон и потребовали отдать ключи от машины. Скэнлон также пришлось отдать им мобильный телефон, рабочий телефон, которым она пользуется в правительстве, и удостоверение личности. 



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