 

Отрицательные тесты на коронавирус потребуют у всех туристов. Швеция ужесточает правила въезда

23.12.2021, 0:34, Новости дня
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В Швецию со следующей недели не пустят туристов, не предоставивших отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Новое правило касается в том числе детей от 12 лет, при этом неважно, из какой страны приезжает турист, отрицательный тест должны будут показать все.

Требование теста об отсутствии COVID-19 не будет распространяться на граждан Швеции и проживающих в стране иностранцев, уточнила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине. По состоянию на 21 декабря штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Омикрон” подтвердили в 106 странах. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции с начала пандемии COVID-19 заболело 1,3 млн человек, более 15 тыс. пациентов умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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