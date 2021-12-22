Эксперты прогнозируют создание магнитных дисков нового поколения

Американские ученые заявили об успехах в разработке магнитных дисков нового поколения. Недавно они опубликовали графическое изображение узора из германида марганца, которые и станет основной для записи информации на диске.

По оценкам специалистов, данные узоры внешне похожи на ДНК. Само по себе это позволяет существенно увеличить емкость накопителей нового поколения.

Пока о характеристиках можно говорить только теоретически. Однако, по предварительным расчетам, можно ожидать увеличения емкости на единицу площади примерно в пять раз. Также ожидается значительный рост энергоэффективности устройств. К сожалению, пока только никто не может назвать конкретные сроки, в которые будет представлена рабочая модель.