Ученые пояснили, от чего зависит сила цунами

Результаты нового исследования, опубликованные на днях в журнале Nature Geoscience, наглядно показывают, как при помощи современных методов анализа можно прогнозировать образование цунами.

Очень часто гигантские волны возникают за много тысяч от густонаселенных районов на островах и континентах. Для того чтобы пройти большое расстояние, цунами требуется достаточно время, чтобы хотя бы предупредить людей об опасности и провести эвакуацию в случае необходимости.

Ученые в процессе исследований установили четкую зависимость высоты приливных волн не только от силы океанических землетрясений, но и от глубины эпицентра колебаний земной коры. Используя эту зависимость, ученые разработали более эффективную систему прогнозирования цунами и быстрой оценки создаваемых ими рисков.