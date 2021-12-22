 

Ученые пояснили, от чего зависит сила цунами

22.12.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Результаты нового исследования, опубликованные на днях в журнале Nature Geoscience, наглядно показывают, как при помощи современных методов анализа можно прогнозировать образование цунами.

Очень часто гигантские волны возникают за много тысяч от густонаселенных районов на островах и континентах. Для того чтобы пройти большое расстояние, цунами требуется достаточно время, чтобы хотя бы предупредить людей об опасности и провести эвакуацию в случае необходимости.

Ученые в процессе исследований установили четкую зависимость высоты приливных волн не только от силы океанических землетрясений, но и от глубины эпицентра колебаний земной коры. Используя эту зависимость, ученые разработали более эффективную систему прогнозирования цунами и быстрой оценки создаваемых ими рисков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Стартовал образовательный трек «Развитие» конкурса управленцев «Лидеры России»

28.09 / Меркель навестила Навального в берлинской больнице

09.05 / В Донецке прошел парад в честь Дня Победы

06.06 / В Минобороне рассказали о проведении экспериментов на Новой Земле

20.09 / Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»

09.07 / «Новогодний» космический грузовик «Прогресс» затопили в Тихом океане

01.07 / “Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки”. Сын Шурова заочно окончил школу

08.08 / Мрачный рубеж — число заразившихся COVID-19 в Африке превысило 1 млн

04.10 / Пашинян: Если возникнет необходимость, РФ защитит Армению

04.07 / Бой Уланбекова в UFC отменили после смерти Абдулманапа Нурмагомедова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика