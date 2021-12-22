 

В Японии заявили о создании вакцины против старения

22.12.2021, 21:49, Новости дня
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По заявлению японских ученых, им удалось создать вакцину против старения. Данное средство омолаживает клетки организма, а также кожный покров, говорят специалисты.

По словам экспертов, японская вакцина помогает омолаживать организм как изнутри, так и внешне. Уже проведены первые испытания. Они показали, что применение вакцины не позволяет делиться клеткам, приводящим к общему старению организма и провоцирующих развитие различных заболеваний.

Речь идет даже о диабете и заболеваниях опорно-двигательной системы, уточняют эксперты. Испытания вакцины на мышах прошли отлично. Далее ученые намерены продолжить работу, чтобы довести свое чудодейственного средства до продажи в обычных аптеках.



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