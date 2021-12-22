 

Доктор Курпатов предпринял попытку договориться с отцом бывшего любовника

22.12.2021, 17:58, Новости дня
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В Санкт-Петербурге стали известны подробности разговора доктора Андрея Курпатова и отца его бывшего личного помощника и любовника Алексея Иевского о воровстве, изменах и мошенничестве.

Доктор Курпатов обвиняет Иевского-младшего в воровстве, мошенничестве и изменах, а в качестве компромисса предлагает экс-любовнику признать часть своих преступлений и получить условный срок. При этом Константин Иевский (отец Алексея) пойти отказался, он выразил желание просто закрыть уголовное дело и договориться полюбовно, считая главной ошибкой сына, что это не было сделано сразу, пишет «Делфи».

При этом стороны не достигли компромисса, однако уверили друг друга, что готовы договариваться.

Как утверждает доктор Курпатов, Иевский втерся к нему в доверие, а затем переписал на себя земельные участки, комнату в коммуналке, Porsche примерно за 110 тыс. евро и драгоценности почти на 50 тыс. Кроме того, молодой человек якобы вывел со счетов компании психолога «Онлайн Продакшн» около полумиллиона евро, хотя формально Иевский был ее единственным владельцем и гендиректором.

У Иевского-младшего совсем другая версия. Он настаивает, что состоял в отношениях с Курпатовым, который дарил дорогие подарки, включая машину и драгоценности. Со слов Иевского, пара рассталась из-за измены психолога, который впоследствии потребовал вернуть подарки. Сейчас Иевский находится в СИЗО, и ему грозит реальный срок. 



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