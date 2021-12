В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

“В одном из самых северных городов на планете Земля (город Каанаак, Гренландия) на 77,3 градуса северной широты температура сегодня [21 декабря] поднялась до ошеломляющих +8,3 °C. Солнце заходит [в этой местности] в конце октября и не взойдет здесь до 13 февраля 2022 года”, – написал он.

One of the most northerly towns on Planet Earth (Qaanaaq, Greenland) at latitude 77.3N rose to a staggering +8.3°C today.

The sun set in late October and will not rise here until 13 February 2022. Today marks the Winter Solstice. pic.twitter.com/wFAALQJ4Fk

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 21, 2021

Контекст:

Летом 2021 года аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдалась в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54 °C. Такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением, отмечал телеканал CBS News.

9 августа межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.

