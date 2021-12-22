 

В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

22.12.2021, 17:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В одном из самых северных городов на планете Земля (город Каанаак, Гренландия) на 77,3 градуса северной широты температура сегодня [21 декабря] поднялась до ошеломляющих +8,3 °C. Солнце заходит [в этой местности] в конце октября и не взойдет здесь до 13 февраля 2022 года”, – написал он.

One of the most northerly towns on Planet Earth (Qaanaaq, Greenland) at latitude 77.3N rose to a staggering +8.3°C today.

The sun set in late October and will not rise here until 13 February 2022. Today marks the Winter Solstice. pic.twitter.com/wFAALQJ4Fk

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) December 21, 2021

Контекст:

Летом 2021 года аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдалась в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54 °C. Такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением, отмечал телеканал CBS News.

9 августа межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / США и Германия скоро объявят о решении по “Северному потоку – 2”

22.11 / Силовики задержали более 90 человек на акциях протеста в Беларуси

26.01 / На территории ЮАР найдено идеальное место для жизни первобытного человека

16.07 / Коронавирусом в мире заразились 13,5 млн человек

29.08 / Разумков заявил, что предложений от нардепов о смене главы Рады не поступало, но “все может измениться”

01.10 / Саакашвили объявил в тюрьме голодовку

25.11 / Спасательные работы в шахте «Листвяжная» остановили из-за угрозы взрыва

07.09 / 72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове

09.10 / Ребенок погиб при взрыве газа в жилом доме под Тюменью

28.05 / ЧФ получит танкер ледового класса «Вице-адмирал Паромов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика