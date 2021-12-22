Лавров счел не очень адекватными заявления генсека НАТО о гарантиях безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления (о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией)», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в интервью телеканалу RT.

Глава МИД также назвал деловой реакцию США на предложения РФ по гарантиям безопасности.

«Что касается реальной реакции, не риторической, …а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов РФ и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы», – сказал Лавров.

При этом глава МИД не считает, что инициативы РФ по гарантиям безопасности игнорируются США и НАТО.

«Вчера об этом подробно говорил президент (Владимир) Путин, выступая на расширенной коллегии министерства обороны, упомянул, что в ходе последнего телефонного разговора, видео, даже конференции с президентом (США Джо) Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает», – сказал министр, добавив, что РФ представила «свое видение возможных договоренностей».

«Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа – проекта соглашения между Россией и странами НАТО (о гарантиях безопасности)», – сказал глава МИД.

«Мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», – добавл Лавров.

Как отметил министр, вырисовывается три трека переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.