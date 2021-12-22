 

В RT сочли неправомерным решение Германии снять канал со спутникового вещания

22.12.2021, 12:36, Новости дня
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Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве; российский телеканал считает эти действия незаконными.

В пресс-службе RT сообщили, что действия MABB «неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать». Так, «регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений».

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», – подчеркивает канал.

Напомним, немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без лицензии на вещание в ФРГ.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который транслировал новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT.



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