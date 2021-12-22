В RT сочли неправомерным решение Германии снять канал со спутникового вещания

Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве; российский телеканал считает эти действия незаконными.

В пресс-службе RT сообщили, что действия MABB «неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать». Так, «регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений».

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», – подчеркивает канал.

Напомним, немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без лицензии на вещание в ФРГ.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который транслировал новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT.