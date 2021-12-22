 

“Курица на гриле”, “Неужели кому-то нравятся эти клешни?” Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке

22.12.2021, 12:28, Новости дня
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“Театр теней. Интересная интерпретация моего номера “Золотая клетка”. Там в этих прутиках надо еще разобраться, за какой схватиться. Чтобы не провалиться пуантом в этот крестик на дне клетки. Я верю, у многих получилось бы. Люди, я так устала! Готовлюсь к каждому выходу на сцену очень серьезно, не жалея сил на физический труд. Но чувство юмора мне присуще всегда!” – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Курица на гриле, как в Стамбуле в уличных кафе”, – прокомментировала подписчица _svet_y_.

“Это уже не попугай, а страус”, – заявила sus_z028.

“Какой кошмар! Неужели это кому-то нравится? Эти клешни!” – написала katerinabariatinskaia.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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