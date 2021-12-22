 

Во Львове задержали мужчину, который переоделся женщиной и пытался развратить ребенка в школьном туалете

22.12.2021, 12:28, Новости дня
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Полицейские нашли злоумышленника вскоре после инцидента на одной из улиц города.

Задержанным оказался 50-летний житель Киева, который уже был неоднократно судим. Вскоре ему сообщат подозрение по ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Контекст:

Об инциденте во львовской школе №43 стало известно 21 декабря. Неизвестный зашел в школу в женской одежде, а чтобы замаскировать лицо, надел очки и закрыл лицо черной маской. В таком виде он зашел в женский туалет, где в это время находилась ученица 2-го класса, представился врачом и попросил ее раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Неизвестный испугался, толкнул учительницу и выбежал из школы.

В горсовете Львова рассказали, что неизвестный пытался проникнуть в две городские школы. Тот же злоумышленник 20 декабря был замечен в школе на Сыхове. На этот раз он сменил одежду и также вошел в школьный туалет, откуда выбежала девочка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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