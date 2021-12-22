Ноутбук Chuwi получил функции смартфона

Ранее компания Chuwi уже представляла необычный MiniBook. Однако теперь разработчик решил усилить эффект гибридности ноутбука, который своими функциями очень уж стал напоминать большой смартфон.

Переносной компьютер Chuwi MiniBook X вышел с отверстием в экране, которое необходимо для фронтальной камеры. Если повернуть устройство на 90 градусов, изображение из альбомного превратится в вертикальное. Именно так происходит в смартфонах и планшетах, но оснащать данной функцией ноутбуки пока никто не догадался.

Конструкция ноутбука основана на использовании процессора Intel 11th Celeron N5100, который относят к последнему поколению. Размер экрана – 10,8 дюйма. Объем оперативной памяти в устройстве составляет 12 Гб, а основная – 512 Гб. Базовая цена этой модели – 599 американских долларов.