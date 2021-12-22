 

Ноутбук Chuwi получил функции смартфона

22.12.2021, 11:54, Новости дня
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Ранее компания Chuwi уже представляла необычный MiniBook. Однако теперь разработчик решил усилить эффект гибридности ноутбука, который своими функциями очень уж стал напоминать большой смартфон.

Переносной компьютер Chuwi MiniBook X вышел с отверстием в экране, которое необходимо для фронтальной камеры. Если повернуть устройство на 90 градусов, изображение из альбомного превратится в вертикальное. Именно так происходит в смартфонах и планшетах, но оснащать данной функцией ноутбуки пока никто не догадался.

Конструкция ноутбука основана на использовании процессора Intel 11th Celeron N5100, который относят к последнему поколению. Размер экрана – 10,8 дюйма. Объем оперативной памяти в устройстве составляет 12 Гб, а основная – 512 Гб. Базовая цена этой модели – 599 американских долларов.



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