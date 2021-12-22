Обыски прошли дома и в кабинете мэра Краснодара

Обыски прошли дома и в кабинете нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко, однако говорить о том, что он задержан, пока преждевременно, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Источник сообщил, что Алексеенко «пока не задержали», но в его доме и кабинете обыски, потом будут следственные действия, и, возможно, задержание, передает РИА «Новости».

«Пока нет, но (сотрудники ФСБ) его приняли», – добавил он.

Ранее в краснодарских пабликах появились сообщения об обысках и задержании Алексеенко, недавно назначенного на должность мэра Краснодара, а в недавнем прошлом – первого вице-губернатора Кубани.

Предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего гордума объявила конкурс на вакантную должность.

Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в конкурсе по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.

В тот же день он «прославился» в СМИ после оговорки, допущенной им в ходе процедуры назначения: представляя депутатам свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей «разговоров, а не конкретных дел», и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.

Напомним, в среду стало известно о задержании вице-спикера заксобрания Красноярского края.