 

ООН выплатит Талибану почти $6 млн за гарантии безопасности – СМИ

22.12.2021, 11:42, Новости дня
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Эти средства в следующем году направят, в основном, для субсидирования ежемесячной заработной платы боевикам “Талибана”, охраняющим объекты ООН, и для предоставления им ежемесячного продовольственного пособия, говорится в документе.

ООН подчеркнула в документе, что после захвата власти талибами в стране проблемы с безопасностью, а также острая нехватка средств из-за прекращения международного финансирования.

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак в электронном письме в ответ на вопросы Reuters не оспаривал содержание документа. По его словам, “ООН как работодатель обязана укреплять и, при необходимости, дополнять возможности принимающих государств в обстоятельствах, когда персонал ООН работает в небезопасных зонах”.

Некоторые эксперты заявили, что предлагаемые платежи вызывают вопросы о том, нарушат ли они санкции США и ООН в отношении талибов и их высших руководителей, и сможет ли Организация Объединенных Наций обнаружить утечку средств на другие цели.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам “Талибана” удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками “Талибана” представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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