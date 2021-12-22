 

Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани

22.12.2021, 11:42, Новости дня
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Мейхер позировала, повернувшись к объективу боком. Образ она дополнила серыми замшевыми туфлями на танкетке и шнуровке.

Фото: nadyameiher / Instagram
Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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