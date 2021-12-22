 

“Боже, какая красотень”, “Прекрасная девочка”. Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом

22.12.2021, 10:12, Новости дня
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В руках певица держала большой букет красных роз.

“А какие ваши любимые цветы?” – спросила она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Боже, какая красотень”, – прокомментировал подписчик bear_and_diamond.

“Прекрасная девочка с прекрасными цветами”, – отметила allakarpenko___.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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