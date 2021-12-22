 

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за 54 года

22.12.2021, 9:34, Новости дня
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Ночь на среду стала самой холодной за 54 года для этой даты. В 1967 году 22 декабря температура опустилась до 22,8 градусов, в минувшую ночь – до 22,2 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной РФ вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге – минус 19,6, в Строгино – минус 22, в Тушино и Бутово – минус 22,9 градуса. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 г. минимальная температура составила минус 22,8 градуса)», – передает ТАСС слова Тишковца.

По данным синоптика, в Новой Москве воздух остыл до 25,1 градусов мороза. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Черустях (минус 28,8 градуса). Тишковец напомнил, что «согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов».

Данные ограничения коснутся жителей Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиева Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей. «Черусти тоже входят в этот список, но в этом населенном пункте могут остаться дома также ученики средних классов, для которых ограничение по температуре воздуха наступает при 26-28 градусах мороза», – добавил синоптик.

Ранее в зоопарке Москвы рассказали, какие животные радуются морозу.



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