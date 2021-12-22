 

Связанные с Roshen компании считают штраф в 283 млн грн политическим преследованием и обжалуют его

22.12.2021, 9:28, Новости дня
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В компании заявили, что АМКУ принял решение о применении штрафных санкций за якобы злоупотребление монопольным положением на рынках крахмальной патоки и сиропа с нарушением процедуры рассмотрения дела.

“Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Петра Порошенко. Неслучайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины”, – отметили в релизе.

В заявлении сказано, что АМКУ не проводил экономических, технологических экспертиз и неправильно определил рынок, искусственно сузив его границы.

“В частности, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ. По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone, то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не требуется анализа альтернатив”, – подчеркнули в сообщении.

Сумму штрафа в релизе назвали абсурдно крупной, а также обвинили АМКУ в том, что компаниям не дали возможности изложить свою позицию.

“Мы не согласны с решением АМКУ и будем использовать все законные методы, чтобы отметить решение АМКУ, доказать свою добросовестность, честность и защитить деловую репутацию во всех судебных инстанциях”, – отметили в “Интерстарч Украина”.

АМКУ 21 декабря оштрафовал компании, связанные Roshen, на 283 млн грн. По данным комитета, они в 2018–2020 годах злоупотребляли монопольным положением на рынках крахмальной патоки и сиропа. Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сироп, а также в установлении разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Контекст:

Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод.

На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в 55 странах мира.

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет “слепой траст”.

В ноябре 2019 года Порошенко переоформил часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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