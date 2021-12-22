 

“Выпрыгнули из окна”. Полиция рассказала, как погиб человек на пожаре в отеле в Винницкой области

22.12.2021, 9:28, Новости дня
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“Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что пожар в ночь на 22 декабря возник на шестом этаже отеля.

“По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений девушка погибла. Информация относительно нее устанавливается. Еще два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина – госпитализированы в больницу”, – объяснили в полиции.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляла 900 м². Большинство эвакуированных во время пожара – дети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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