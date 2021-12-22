Будем жёстко реагировать — Путин предупредил Запад об адекватном военно-техническом ответе

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что РФ оставляет за собой право принимать «адекватные» меры в ответ на агрессивную политику западных стран, пишет The Guardian. Как полагает обозреватель издания, российский президент по сути дал понять, что не готов к разрядке — а отдельные фрагменты его «воинственного» выступления, по-видимому, предназначались для того, чтобы дать Москве повод нанести удар по Украине.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин дал «знак, что он не готов к смягчению напряжённости в связи с возможным вторжением на Украину», заявив, что рассмотрит военный ответ на действия НАТО в том случае, если Москва почувствует от альянса угрозу, пишет The Guardian.

Как пишет британское издание, Путин в «воинственном выступлении» во вторник заявил, обращаясь к верховному командованию российских вооружённых сил, что вина за обострение ситуации лежит на Западе. «В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жёстко реагировать, — приводит его слова The Guardian. — И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право».

Хотя в своей речи российский президент не стал упоминать о возможной наступательной операции на Украине, а российские дипломаты ранее заявляли, что Москва может ответить Западу и при помощи других мер, включая перемещение баллистических ракет средней дальности «на расстояние удара по европейским целям», «отдельные фрагменты вторничного выступления, по всей видимости, были написаны так, чтобы дать РФ возможность обосновать начало новой военной кампании на Украине», рассуждает обозреватель The Guardian.

«Но то, что они сейчас делают на территории Украины <…> – это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. <…> Вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым. Они что, думают <…> что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для РФ угрозы?» — цитирует российского лидера британская газета. Впрочем, никаких конкретных свидетельств, подтверждающих эти заявления, Путин не привёл, подчёркивается в материале The Guardian.

Президент РФ также вновь озвучил требования о том, что Запад должен дать РФ юридические гарантии безопасности, отметив, впрочем, что сомневается в готовности США соблюдать свои обязательства. «Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны, <…> вообще ничем это не объясняя», — приводит его цитату The Guardian.

На прошлой неделе РФ потребовала от Запада предоставить ей ряд гарантий в плане безопасности, при выполнении которых она будет готова снизить напряжённость в Европе и урегулировать кризис вокруг Украины, напоминает обозреватель The Guardian. Как подчёркивает журналист, в список требований Москвы вошли в том числе такие пункты, выполнение которых на Западе уже исключили. От западных стран в том числе требуют запретить Украине вступать в НАТО, а также ограничить военное присутствие на восточных рубежах альянса, по сути вернувшись к статусу до расширения на восток, отмечает автор.

Владимир Путин в прошлом уже критиковал расширение НАТО после распада СССР, а также обвинял Запад в том, что он настроил Украину против России, пишет журналист The Guardian.