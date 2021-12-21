 

КСУ признал конституционным запрет на российские фильмы и телепередачи в Украине

21.12.2021, 23:08, Новости дня
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Суд рассмотрел соответствующее представление 47 нардепов. 

“Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абз. 10 ч. 2 ст. 6 закона Украины “О телевидении и радиовещании”, абз. 4 ч. 3 ст. 15, абз. 4 ч. 4 ст. 15, ч. 6 ст. 15, ч. 7 ст. 15, ч. 1 ст. 151, второе предложение ч. 2 ст. 151 закона Украины “О кинематографии”, – говорится в сообщении.

Положения, которые суд признал конституционными, касаются запрета на использование и демонстрацию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач) с участием деятелей, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу для национальной безопасности Украины.

Также суд подтвердил конституционность статей законов о запрете показа фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора (России), в том числе и тех, которые не способствуют популяризации или пропаганде органов государства-агрессора и их отдельных действий. Запрет на эту категорию фильмов распространяется на произведения, производимые и/или впервые опубликованные после 1 января 2014 года.

Полный текст решения КСУ опубликует позже на официальном сайте.

Контекст:

4 июля 2015 года вступил в силу закон “О внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины”, запрещающий использование любой аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины и прославляет вооруженные формирования государства-оккупанта.

В связи с военной агрессией России был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Периодически список обновляется, сейчас в него входят 208 человек.

Кабинет Министров Украины 2 декабря 2015 года уполномочил Государственное агентство по вопросам кино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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