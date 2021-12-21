В Южной Осетии погибли двое попавших под лавину военнослужащих

Двое российских военных, попавших под лавину в Южной Осетии, умерли, сообщили в Минздраве закавказской республики.

«Скончался [второй военный], не довезли до больницы», – сказал ТАСС собеседник. Отмечается, что еще двое военных в больнице, одного ищут.

По его словам, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.

Ранее замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты сообщил, что попавших под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии двоих российских военных госпитализировали, местонахождение третьего установлено, поиски еще двоих продолжаются.