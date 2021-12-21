 

В Южной Осетии погибли двое попавших под лавину военнослужащих

21.12.2021, 22:20, Новости дня
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Двое российских военных, попавших под лавину в Южной Осетии, умерли, сообщили в Минздраве закавказской республики.

«Скончался [второй военный], не довезли до больницы», – сказал ТАСС собеседник. Отмечается, что еще двое военных в больнице, одного ищут. 

По его словам, состояние двоих находящихся в больнице военнослужащих оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.

Ранее замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты сообщил, что попавших под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии двоих российских военных госпитализировали, местонахождение третьего установлено, поиски еще двоих продолжаются. 



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