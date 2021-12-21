В Минэнерго Украины заверили, что веерных отключений электричества не будет

“Мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей украинской энергосистемы. Сегодня потребление электроэнергии в связи с похолоданием увеличилось на 1 тыс. мВт, на 21 декабря оно составляет 22,5 тыс. мВт. При таком потреблении мы имеем значительный резерв мощностей для обеспечения необходимым объемом электроэнергии”, – отметил министр.

Касаемо запасов угля в Украине, Галущенко назвал ситуацию в этой отрасли стабильной.

“Происходит увеличение состава в течение декабря примерно на 15%. Это происходит, прежде всего, благодаря системному импорту угля морским путем. Из-за действий РФ был полностью остановлен транзит угля из Казахстана. Мы понимаем, что других путей, чем морской, фактически нет. Есть небольшой импорт из Польши, но основные направления – снабжение морским путем. По состоянию на сегодня в Украину пришли шесть кораблей – это около 400 тыс. т угля, до конца года ожидаем заход еще четырех суден с почти 300 тыс. т угля”, – сообщил глава Минэнерго.

Галущенко заверил, что никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется.

“Относительно ремонтов, запланированных операторами систем распределения [электроэнергии], вопрос состоит в том, что на самом деле существует плановость таких ремонтов. Мы обратились в НКРЭП [Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг] с просьбой минимизировать такие ремонты, а если их на самом деле надо проводить, то речь идет о том, что они должны происходить только после поиска альтернативного потребления для пользователей, чтобы они не ощущали негатива от таких плановых ремонтов”, – добавил министр.

Контекст:

4 ноября нардеп от “Батьківщини” Иван Крулько заявил в эфире канала “Наш”, что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37 и половина не работающих простаивают из-за недостатка топлива. “Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?” – сказал нардеп.

11 ноября о риске веерных отключений заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тогда его слова дезинформацией и сказал, что правительство не планирует веерные отключения. “Веерных отключений в стране нет”, – заявил Шмыгаль, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях.

В интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 20 ноября, премьер повторил этот тезис. “На сегодняшний день ни одной организацией-регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. То есть таких планов организации, подготовки веерных отключений в Украине нет. [Можно спать спокойно, холодильник] не разморозится”, – сказал он.

22 ноября вслед за Кличко о риске веерных отключений заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что РФ с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

5 ноября, как пишет “Укринформ”, пресс-служба “Укрэнерго” опровергала возможность веерных отключений. “Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК “Укрэнерго” не вводил и вводить не собирается”, – подчеркивали в компании.

Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

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