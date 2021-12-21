 

Мишустин раскрыл уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

21.12.2021, 19:23, Новости дня
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ сейчас составляет 58,8%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Министр отметил эпидемиологическую ситуацию в Калмыкии, где уровень коллективного иммунитета выше, чем в среднем по стране, достигнув 63%. «В то же время у нас в стране он (уровень коллективного иммунитета) в среднем 58,8% сейчас», – передает ТАСС его слова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 75% в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге и Подмосковье, в пяти регионах РФ он выше 71%.

Глава оперштаба сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно, только если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.

Севастополь стал абсолютным лидером по коллективной вакцинации. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 80,8%.



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