Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году

“2021-й год был отлично представлен брендом Versace на красных дорожках”, – подписала она публикацию.

На снимках, опубликованных дизайнером в нарядах от дома моды Versace запечатлены: американская актриса Анджелина Джоли, американская актриса и певица Зендея, британская певица косовского происхождения Дуа Липа, американская актриса Эшли Парк и американская певица и актриса Леди Гага.

Также на снимках можно увидеть канадскую модель с витилиго Винни Харлоу, американского блогера в Тик-Ток Эддисон Рае, испанскую актрису Эстер Экспозито, американского рэпера Lil Nas X и американскую актрису Джессику Честейн.

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Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

Контекст:

Донателла Версаче родилась 2 мая 1955 года в Реджо-ди-Калабрия, Италия. Она стала главным дизайнером итальянского модного дома Versace в 1997 году после смерти родного брата Джанни Версаче, который был убит 15 июля 1997 года. Спустя три месяца после гибели брата Донателла Версаче выпустила первую коллекцию основной линии Versace.

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