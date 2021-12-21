 

Госдума во втором чтении приняла законопроект ЕР об отмене обязательного техосмотра

21.12.2021, 15:40, Новости дня
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Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра.

«Ко второму чтению партия предусмотрела дополнительные гарантии автомобилистам. Поправки исключают проведение так называемых техосмотров на обочине при наличии диагностической карты и отменяют штрафы за отсутствие диагностической карты», – сообщается в Telegram-канале ЕР.

Отмечается, что обязательный техосмотр сохранится лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Инициатива распространяется только на физических лиц и получила поддержку правительства. В третьем чтении законопроект «Единой России» рассмотрят 22 декабря.

Напомним, что в ноябре Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур. Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».



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