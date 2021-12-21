 

Транзитный грузопоток по Северному морскому пути превысил показатели 2020 года

21.12.2021, 15:40, Новости дня
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По состоянию на 30 ноября по Северному морскому пути (СМП) транзитом прошло 86 судов, из них 11 под российским флагом и 75 – под иностранными, транзитный грузопоток составил более 2 млн тонн, что на 59% выше аналогичного показателя 2020 года, сообщается в справке о мониторинге перевозок с использованием СМП, а также мировых рынков услуг морских перевозок и логистических услуг.

Международные транзитные перевозки по СМП в 2021 году характеризуются преобладанием сырьевых грузов (железорудный концентрат, древесина и уголь) в восточном направлении, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что в западном направлении в основном перевозятся генеральные грузы, в том числе контейнеризированные. Железной руды и концентрат было перевезено около 1,4 млн тонн.

Среди иностранцев в 2021 году больше всего рейсов выполнили суда немецких компаний – 22 в восточном и западном направлениях при перевозках генеральных грузов, в том числе контейнеров, а также угля и железорудного концентрата с запада на восток.

Норвежские и швейцарские компании выполнили 18 рейсов судами дедвейтом до 80 тыс. тонн, из которых 10 из Мурманска и один из Канады в порты Китая с железорудным концентратом.

Китайские компании выполнили 14 рейсов в восточном и западном направлениях при перевозках генеральных грузов, в том числе контейнеров. Голландские суда осуществили шесть рейсов в восточном и западном направлениях при перевозках генеральных грузов.

На данный момент самое крупное транзитное судно, прошедшее по СМП – сухогруз «в грузу» 118 тыс. тонн, а в 2020 году это был нефтяной танкер в 105 тыс. тонн.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути.



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