Дорн: Мои кумиры детства? “На-на“, Газманов, Укупник… Я не шучу

“Кумиры у вас были?” – спросил у певца Гордон.

“[Советская и российская группа] “На-на”, [советские и российские певицы Олег] Газманов, [Леонид] Укупник… Я не шучу. Все эти песни звучали из спикеров “Нивы” моего дяди. Валерия, [британская рок-группа] Queen – это уже мои родители слушали. [Советские и российские артисты Валерий] Леонтьев и [Алла] Пугачева”, – перечислил Дорн.

Артист уточнил, что кроме музыки этих вокалистов слушал “какие-то однодневные песни и синглы, которые звучали на радио”.

Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы. Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. Сейчас он известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор.

Вместе с женой он учился в одном классе. Пара вместе уже почти 15 лет. Они зарегистрировали брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015).



Дмитрий ГОРДОН

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