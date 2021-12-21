Цена газа в Европе превысила 1800 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник поднялась выше 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.01 мск выросла до 1803 долларов за тысячу кубометров, или 154,35 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), информирует ТАСС.

Напомним, физический поток газа по газопроводу «Ямал – Европа» в Германию остановился из-за отказа Газпрома бронировать мощности прокачки на вторник.