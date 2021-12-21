 

Гаврилов указал на необходимость быстрого ответа НАТО на предложения Москвы

21.12.2021, 10:24, Новости дня
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НАТО должна дать оперативный ответ на предложения России, там понимают, что Москва не блефует, сообщил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Гаврилов сообщил в эфире «Соловьев Live» на YouTube, что, на его взгляд, «они (на Западе) не думают, что мы блефуем, но попытаются несомненно и вполне возможно заболтать эту проблему».

«Но время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», – подчеркнул он.

Глава делегации отметил при этом, что российская сторона не устанавливала конкретных сроков для ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.

Решение о том, как отвечать НАТО в случае отказа альянса от предложений Москвы, будет приниматься руководством страны на основе анализа действий Запада. При этом, по словам Гаврилова, ответ РФ будет «военно-технический, если не остается других аргументов».

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.

Проект предлагает, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Кроме того, Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.

Также альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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