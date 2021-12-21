В «Манеже» завершили подготовку к пресс-конференции Путина

Основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.

Это, в частности, касается установки светового оборудования и камер, протяжки кабелей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Стулья для журналистов также уже поставлены. Между представителями СМИ будет соблюдена дистанция примерно в полтора метра из-за эпидемиологической ситуации.

Большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря в 12.00 мск.