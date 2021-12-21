 

В «Манеже» завершили подготовку к пресс-конференции Путина

21.12.2021, 10:24, Новости дня
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Основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.

Это, в частности, касается установки светового оборудования и камер, протяжки кабелей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Стулья для журналистов также уже поставлены. Между представителями СМИ будет соблюдена дистанция примерно в полтора метра из-за эпидемиологической ситуации.

Большая пресс-конференция президента состоится 23 декабря в 12.00 мск.



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