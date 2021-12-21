“Вареник хоть бы прикрыла”. Волочкова в шпагате покружилась над головой у мужчины

“На самом деле, я боюсь высоты. И голова там во вращении на этой высоте кружится не от успеха”, – написала она.

В ролике балерина показала поперечный шпагат, находясь в клетке, прикрепленной к потолку. Ее повращал мужчина, находящийся на сцене.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Как же это не эстетично выглядит”, – прокомментировала подписчица n.brizhan.

“Ты вареник хоть бы прикрыла, а то ноги раздвинула”, – написал zayichenkooleg.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

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