 

Стюардесса сказала, какие рейсы реже задерживаются

21.12.2021, 9:40, Новости дня
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Стюардесса рассказала, в какое время суток путешественники могут рассчитывать на лучшее обслуживание.

Американская бортпроводница Стелла Коннолли пояснила, что стоит вылетать рано утром – эти рейсы почти всегда прилетают вовремя. «Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы», – передает РИА «Новости» слова Коннолли со ссылкой на «Турпром».

Рано утром экипаж полон сил, а самолеты – чище, они прошли тщательную уборку. А еще такие рейсы реже задерживаются.

«В течение дня, если один борт опаздывает, получается эффект снежного кома. Вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, выше. Я рекомендую лететь пораньше», – добавила она.

По статистике, время ожидания вылета в течение дня увеличивается. Задержка лайнеров в шесть утра составляет в среднем восемь минут, а к 18 часам – уже 21 минуту. А еще утренние рейсы реже попадают в зону турбулентности.

Ранее Роспотребнадзор напомнил права пассажиров при задержках рейсов.



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