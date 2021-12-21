 

Началось расследование гибели от отравления трех жителей Казани

21.12.2021, 9:40, Новости дня
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Следователи выясняют, чем отравились три человека в Казани, тела которых обнаружили утром в квартире, откуда также госпитализировали перепившую женщину, информирует региональный СК.

«21 декабря в квартире одного из домов по улице Симонова города Казани обнаружены тела 36-летнего мужчины, еще одного мужчины, данные которого в настоящее время устанавливаются, а также 26-летней женщины с признаками отравления неустановленным веществом. Кроме того, в больницу с признаками отравления этиловым спиртом доставлена 25-летняя супруга скончавшегося мужчины», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее в СК сообщили, что отравившиеся метанолом в Казани студенты спутали автомобильный антифриз с алкогольным напитком и употребили его. Там добавили, что молодые люди также купили контрафактный алкоголь, однако в нем метанол обнаружен не был.

Напомним, в Казани были госпитализированы 15 студентов с признаками отравления метанолом. Позже стало известно, что отравились 15 человек. Одна из девушек, отравившихся метанолом в Казани, умерла в больнице.

Всего в компании было 18 человек, они отмечали день рождения друга в коттедже. СК возбудил уголовное дело. Подозреваемых по делу об отравлении задержали.



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