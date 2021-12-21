Игрок МХЛ 19-летний Никита Мокеев погиб в ДТП

Хоккеист нижнекамского молодежного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в ДТП в возрасте 19 лет, сообщили в МХК «Реактор».

«Сегодня в нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде 19-летний игрок МХК «Реактор» Никита Мокеев. ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор» выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты», – говорится в распространенном сообщении в Instagram.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану ДТП произошло днем в понедельник. Молодой человек на Lada Vesta столкнулся с грузовиком и погиб на месте.

НТР-24 уточняет, что спортсмен вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Scania. После удара машину Мокеева отбросило на обочину, сам он от полученных травм скончался на месте. Находившаяся в салоне пассажирка госпитализирована.

В текущем сезоне Мокеев принял участие в 38 матчах Молодежной хоккейной лиги за «Реактор», в которых забросил две шайбы и отдал десять голевых передач, сообщает «Чемпионат».

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