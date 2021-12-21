 

Водитель избил двух полицейских в Петрозаводске

21.12.2021, 8:56, Новости дня
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В Петрозаводске сотрудники ДПС остановили автомобиль, чтобы проверить водителя на состояние алкогольного опьянения. За рулем оказался 23-летний мужчина, который избил двоих полицейских, сообщили в СК.

По данным ведомства, ночью 29 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, чтобы проверить водителя на состояние алкогольного опьянения. Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения, о чем сообщили водителю, информирует Daily Карелия. Молодой человек, который был за рулем остановленного автомобиля, стал вести себя агрессивно.

«Ударил сначала одного полицейского кулаком и ногой в голову, а другого ударил кулаком в лицо», – отметили в СК.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса «применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Выборге мигранты избили двух полицейских.



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