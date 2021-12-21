 

На Донбассе за два дня получили ранения трое украинских военных

21.12.2021, 8:26, Новости дня
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В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное Донецкой области оккупанты задействовали беспилотники, с помощью которых сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17.

В Донецкой области в направлении Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

С начала текущих суток, 21 декабря, боевики один раз нарушили “тишину” – в направлении Широкого Донецкой области вели огонь из стрелкового оружия.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1261969304295683

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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