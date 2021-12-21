 

Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса

21.12.2021, 7:30, Новости дня
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.

«У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – отметил Болибок в беседе с порталом URA.RU.

Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.

Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».

Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.



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