Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.

«У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – отметил Болибок в беседе с порталом URA.RU.

Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.

«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.

Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».

Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.