Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III квартале 2021 года

Номинальный ВВП составил 1498,4 млрд грн (36 145 грн в пересчете на одного человека).

Наибольший рост зафиксирован в секторе сферы услуг по размещению и организации питания – на 9,7% по сравнению с III кварталом 2020 года. Рост 7,6% зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности, 6,5% – в строительстве, 6,2% – в сфере искусства и развлечений.

В то же время самое большое падение Госстат зафиксировал в госуправлении, обороне и сфере соцстрахования (на 8,9%).

Ранее Госстат оценивал рост ВВП в третьем квартале 2021 года в 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Во II квартале 2021 года рост ВВП составил 5,7%.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, “которое произошло в большинстве стран ЕС”. Он считает, что кризис 2020 года страна прошла “более мягко”, чем кризис 2009 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Международный валютный фонд 12 октября ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

В октябре прогноз роста экономики Украины в текущем году пересмотрел Нацбанк, ухудшив его на 0,7 процентного пункта – до 3,1%.

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